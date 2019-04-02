شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصدر الدورى.. رمضان صبحى: الأهلى "نمبر 1".. و"هيجننكم".. (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى، إشارة رمضان صبحى إلى الجماهير التى تواجدت فى مدرجات ملعب برج العرب، بأن "الأهلى هيجننهم وإنه أصبح نمبر وان".

وخطف الأهلي فوزاً قاتلاً من الاتحاد السكندري بثنائية نظيفة سجلها على معلول وصالح جمعة في الدقيقتين الثانية والثامنة من الوقت بدل الضائع. Advertisements ورفع الأهلي رصيده لـ55 نقطة ويصعد لقمة الدوري للمرة الأولى هذا الموسم ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 54 وللأخير مباراة غدًا أمام سموحة فيما رفع الإتحاد رصيده إلى 32 نقطة ويبقي في المركز الثامن.

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