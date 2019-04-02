شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. خناقة بين لاعبى الاتحاد السكندرى والأهلى بعد نهاية المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدثت مشادة عنيفة بين لاعبى الاتحاد السكندرى، والأهلى، عقب انتهاء المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، وحقق المارد الأحمر الفوز بهدفين دون رد.

وضم تشكيل الأهلى كلاً من: حراسة المرمى.. محمد الشناوي، خط الدفاع.. محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول، خط الوسط.. عمرو السولية - كريم نيدفيد - ناصر ماهر - حسين الشحات - جيرالدو دا كوستا، خط الهجوم.. وليد أزارو.

بينما جاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالي: حراسة المرمى.. الهاني سليمان، الدفاع.. أحمد توفيق، محمود رزق، محمد أنور، السيد سالم، الوسط.. أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، توني سيلفا، نور السيد، الهجوم.. عمار حمدي و خالد قمر.

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الاهلي والاتحاد22 (15)



الاهلي والاتحاد22 (16)



الاهلي والاتحاد22 (17)