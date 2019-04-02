شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: الأهلى انطلق من القاع إلى القمة.. والتغييرات "قلبت الموازين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طه إسماعيل نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق عن أن منذ 3 شهور احتل الأهلى المركز الأخير بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز ولكن اليوم تصدر ولكن بشكل مؤقت وهذا الأمر جيد للغاية . وأوضح طه إسماعيل خلال تصريحات تليفزيونية لقناة ON Sport مع الإعلامى أحمد شوبير أن التغييرات خلال المباراة لها دور كبير بالفوز على الاتحاد السكندرى وتغير سير اللقاء بالكامل . Advertisements خطف فريق الأهلى فوزًا قاتلاً من الاتحاد السكندرى بثنائية نظيفة سجلها على معلول وصالح جمعة فى الدقيقتين الثانية والخامسة من الوقت بدل الضائع خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدورى العام .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طه إسماعيل: الأهلى انطلق من القاع إلى القمة.. والتغييرات "قلبت الموازين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.