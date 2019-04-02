شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. صالح جمعة يضيف الهدف الثانى فى مرمى الاتحاد بالدقيقة 98 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز صالح جمعة لاعب الأهلى، الهدف الثانى لفريقه فى شباك الاتحاد السكندرى، بالدقيقة 98 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، لتصبح النتيجة 2/0 للمارد الأحمر.

وضم تشكيل الأهلى كلاً من: حراسة المرمى.. محمد الشناوي، خط الدفاع.. محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول، خط الوسط.. عمرو السولية - كريم نيدفيد - ناصر ماهر - حسين الشحات - جيرالدو دا كوستا، خط الهجوم.. وليد أزارو.

بينما جاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالي: حراسة المرمى.. الهاني سليمان، الدفاع.. أحمد توفيق، محمود رزق، محمد أنور، السيد سالم، الوسط.. أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، توني سيلفا، نور السيد، الهجوم.. عمار حمدي و خالد قمر.

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الاهلي والاتحاد22 (15)



الاهلي والاتحاد22 (16)



الاهلي والاتحاد22 (17)