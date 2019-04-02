شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى: الأهلى تخطى محطة الاتحاد "الصعبة".. وصالح جمعة "راجع بقوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأورجويانى مارتن لاسارتي، المدير الفنى للأهلي، أن مواجهة الاتحاد السكندرى التى حسمها فريقه بالفوز بهدفين نظيفين، جاءت صعبة والمنافس دافع بشكل جيد، كاشفًا عن أن فريقه اهتم فى الشوط الأول بالاختراق من العمق وتجاهل الأطراف عكس ما حدث فى الشوط الثانى الذى تداركنا فيه أخطاءنا.

وقال لاسارتى: "الفوز على الاتحاد السكندرى مهم للغاية فى مشوار الفريق فى المنافسة على درع الدوري.. ومنح راحة لبعض اللاعبين المرهقين كان بمثابة المخاطرة ..ولكن الأمر لم يكن اختياريًا للحفاظ على اللاعبين".

وفاز الأهلى على الإتحاد السكندرى بهدفين نظيفين فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدورى العام.

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وأضاف لاسارتى أن مواجهة الزمالك كانت صعبة وأتوقع أن تكون مواجهة صن داونز صعبة أيضًا، وكان لابد من اتخاذ قرار بمنح بعض اللاعبين راحة رغم احترامنا للمنافس وتقديرنا لقوته، كاشفًا أن استبعاد أيمن أشرف جاء لمعاناته من إصابة فى الظهر.

وأكد المدير الفنى للأهلى أنه لا يروق له تقييم الأداء بإحراز اللاعب للأهداف من عدمه، مشيدًا بصالح جمعة الذى استعاد كثيرًا من مستواه خاصة بعد نجاحه فى إنقاص وزنه.

وقال لاسارتى: "أمتلك كتيبة من اللاعبين الجاهزين خاصة فى خط الهجوم وبالتحديد فى مركز صانع الألعاب الذى يتواجد به العديد من اللاعبين المميزين ومنهم ناصر ماهر وصالح جمعة والمصاب فى الوقت الحالى وليد سليمان".