كورة ستار LIVE | يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر اليوم بدون تقطيع  كورة اون لاين...

يلا شوت برشلونة وفياريال، ماتش برشلونة مباشر، مشاهدة ماتش برشلونة الآن، مشاهدة مباراة برشلونة اليوم، برشلونة وفياريال بث مباشر، مشاهدة برشلونة وفياريال تستكمل مباريات الليجا الإسباني فى الجولة ال30 يوم الثلاثاء 2/4/2019، ويستضيف فريق فياريال منافسة برشلونة على ملعب لا سيراميكا، ويأمل فياريال فى تحقيق الفوز باللقاء والابتعاد عن منطقة الخطر وتأمين تواجده فى الموسم المقبل، بينما يتطلع برشلونة لحصد الفوز والابتعاد بالقمة ومحاولة إنهاء الموسم مبكرا.

كورة لايف برشلونة وفياريال، كورة اونلاين برشلونة وفياريال. فياريال يطمح فى هزيمة المتصدر والقفز للأمان يلعب فريق فياريال أمام ضيفه برشلونة فى الأسبوع الثلاثون بالدورى الإسبانى، ويسعى فياريال لتحقيق انتصار كبير فى المباراة، كما يأمل الفريق فى إلحاق المتصدر هزيمة مفاجأة قبل انتهاء المنافسات، ويطمح فياريال فى حصد نقاط اللقاء والتقدم فى الترتيب.

مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر

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بداية المباراة : فياريال _ برشلونة

تسديدة من سواريز والحارس يتصدى

رأسية قوية من لاعب فياريال وشتيغن يتصدى

نهاية الشوط الاول بتقدم البارسا بهدفين مقابل هدف واحد. كوتينيو مالكوم.

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بداية الشوط الثاني : فياريال 1 _ 2 برشلونة.

التعادل لفياريال.

هدف التعادل من فياريال، 2-2. شتيغن

الدقيقة 60 : فياريال 2 _ 2 برشلونة

تبديل اول للبارسا : دخول : ميسي خروج : كوتينيو.

الهدف الثالث لفياريال

يلا شوت برشلونة وفياريال اونلاين كورة لايف ويحل فريق فياريال فى المركز السابع عشر برصيد 29 نقطة من تحقيق الفوز فى 6 لقاءات والتعادل فى 11 وخسارة 12 مباراة، وكان الفريق قد خسر مواجهة الجولة الماضية أمام فريق سيلتا فيجو بنتيجة 3-2 .

برشلونة فى مهمة التحليق منفردا والإبتعاد بالقمة، يحل فريق برشلونة ضيفا على فياريال فى مباراة الأسبوع الثلاثون من الدوري الإسباني، ويأمل البارسا فى تحقيق انتصار كبير ومواصلة سلسلة انتصاراته والتحليق وحيدا فى الصدارة، ويسعى البلوجرانا فى حسم المنافسة مبكرا، كما يطمح الكتالونى فى تحقيق الفوز والابتعاد عن أقرب ملاحقيه.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة من تحقيق الفوز فى 21 مباراة والتعادل فى 6 وخسارة لقائين، وكان البارسا قد حقق فوزا صعبا على منافسه إسبانيول بنتيجة 2-0 فى الديربي الكتالونى بالجولة الماضية.

والجدير بالذكر أن لقاء الفريقين فى الدور الأول والذي أقيم بالأسبوع الرابع عشر قد انتها بفوز برشلونة بنتيجة 2-0 .

موعد مباراة فياريال وبرشلونة

تقام مباراة فياريال وبرشلونة فى الأسبوع الثلاثون من الليجا الإسبانى يوم الثلاثاء 2/4/2019، وتنطلق صافرة الحكم فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وفى الساعة العاشرة والنصف بتوقيت السعودية الدولى، وبالساعة السابعة والنصف بالتوقيت الدولى لغرينتش.

القنوات الناقلة للقاء فياريال والبارسا

تنقل قنوات bin sport أحداث لقاء الأسبوع الثلاثون بالدورى بين فياريال والبارسا، وتذاع المباراة على قناة hd3 بالاضافة لاستوديو تحليلى كبير خاص باللقاء للتعليق على أهم أحداث المباراة وتحليل اللقاء فور الانتهاء.