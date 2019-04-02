لاسارتى: الأهلى تخطى محطة الاتحاد "الصعبة".. وصالح جمعة "راجع بقوة"

كتب محمد عراقى - محمد الجزار

أكد الأورجويانى مارتن لاسارتي، المدير الفنى للأهلي، أن مواجهة الاتحاد السكندرى التى حسمها فريقه بالفوز بهدفين نظيفين، جاءت صعبة والمنافس دافع بشكل جيد، كاشفًا عن أن فريقه اهتم فى الشوط الأول بالاختراق من العمق وتجاهل الأطراف عكس ما حدث فى الشوط الثانى الذى تداركنا فيه أخطاءنا.

وقال لاسارتى: "الفوز على الاتحاد السكندرى مهم للغاية فى مشوار الفريق فى المنافسة على درع الدوري.. ومنح راحة لبعض اللاعبين المرهقين كان بمثابة المخاطرة ..ولكن الأمر لم يكن اختياريًا للحفاظ على اللاعبين".

وفاز الأهلى على الإتحاد...