الأهلي يفوز على الإتحاد السكندري في مباراة عجيبة بهدفين ويتصدر الدوري

كتب- محمد بشاري تصدر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، بعد الفوز الصعب على مضيفه الاتحاد السكندري، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب برج العرب، ضمن الجولة الـ27.

سجل هدفي المارد الأحمر، النجم التونسي علي معلول في الدقيقة 90+2 من تسديدة صاروخية، وصالح جمعة في الدقيقة 90+8.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 55، ليقتنص الصدارة، مؤقتًا إلى أن يلعب الزمالك، غدًا أمام سموحة، وتجمد الاتحاد عند النقطة 32 بالترتيب التاسع.

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