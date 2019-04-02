لاسارتي: خاطرت في التشكيل.. وتقييم صالح ليس بالأهداف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
اعترف مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي بأنه خاطر في تشكيل فريقه لمباراة الاتحاد السكندري في الجولة 27 في بطولة الدوري الممتاز التي حسمها الأحمر لصالحه (2-0).
وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال مارتن:"المباراة كانت صعبة، الاتحاد لعب بطريقة دفاعية، ونحن قمنا بارتكاب الأخطاء في الشوط الأول، لكن الوضع تحسن في الثاني".
الأهلي سجل هدفيه في الدقائق 90+2، 90+8 ليقتنص فوزاً قاتلاً على الاتحاد يصعد به لصدارة جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن الزمالك الثاني الذي سيعود للصدارة لو فاز على سموحة مساء الأربعاء.
وأضاف لاسارتي قائلاً:"الفوز مهم للغاية، قررت منح بعض اللاعبين راحة، وكان ذلك مخاطرة بسبب التغييرات الكثيرة في التشكيل عن المباراة السابقة، لكنني أملك قائمة كبيرة من اللاعبين ويجب أن استفاد منها".
وعن صالح جمعة الذي سجل الهدف الثاني قال لاسارتي:"لا، لا أقيم صالح بالأهداف التي يسجلها، لقد نجح في إنزال وزنه وأصبح لائقاً بدنياً للمشاركة في المباريات".
وأنهى لاسارتي:"المباراة المقبلة أمام صن داونز ستكون صعبة أيضاً، والضغط والحماس في مباراة اليوم كان سبباً في الأزمة التي أعقبت اللقاء والمشادات بعد نهايته".
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