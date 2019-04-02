طولان: لم نستحق الهزيمة من الأهلي.. وكان هناك ضرب "من تحت لتحت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد حلمي طولان، المدير الفني للاتحاد السكندري، أنه لا يستحق الهزيمة من الأهلي، مشيرًا إلى أن اللقاء شهد توترًا كبيرًا.

وخسر الاتحاد السكندري من الأهلي بثنائية نظيفة في الوقت القاتل، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الـ27 للدوري المصري.

وقال طولان في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أحيي لاعبي الاتحاد على مباراة اليوم، حيث اتسموا بالالتزام في اللقاء حتى الهدف الأول الذي أحرزه الأهلي".

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وأضاف: "لم نكن نستحق الهزيمة في مباراة اليوم، سبب العصبية والاشتباكات يعود إلى وجود ضرب من تحت لتحت في المباراة التي شهدت توترًا كبيرًا، لكن يحدث أكثر من هذا في الدوريات العالمية".

وأشار حلمي طولات إلى أنه دفع بعبدالرزاق سيسيه لتنشيط الجوانب الهجومية للاتحاد، مؤكدًا: "الفريق وصل إلى مرمى الأهلي أكثر من مرة، وكان لديّ رؤية لخطف المباراة".

وأتم مدرب زعيم الثغر تصريحاته بالحديث عن المشادات التي نشبت في النهاية قائلا: "ذهبت مع وليد صلاح الدين (مدير الكرة بالنادي) إلى غرفة خلع ملابس الأهلي بعد المباراة لأن علاقتنا بالأهلي قوية جدا".