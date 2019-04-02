بالصور.. فرحة جنونية للاعبي الأهلي بعد الثنائية القاتلة في الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تصوير- حازم جودة:

احتفل لاعبو الأهلي بشكل جنوني، عقب الفوز القاتل على الاتحاد بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 27 بالدوري الممتاز.

Advertisements

ورصدت عدسة الخليج 365، احتفال لاعبي الأهلي بجون بعد صافرة الحكم جهاد جريشة، والذي كان يدير موقعة الفريق أمام الاتحاد السكندري.

وجاء هدف الأهلي الأول عن طريق صاروخية من علي معلول، في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، قبل أن يضيف صالح جمعة الهدف الثاني قبل صافرة نهاية المباراة.

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 55 نقطة في صدارة ترتيب الدوري بشكل مؤقت في انتظار مواجهة الزمالك وسموحة، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 32 نقطة بالمركز التاسع.