عبدالحفيظ يرد: أنا وطني أكثر من عائلتك.. وتعلم مني كيفية الضغط على المنافس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

رد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على الهجوم الذي تعرض له في الفترة الأخيرة رافضا التشكيك في وطنيته، مشيرًا إلى أنه سبق وأن دافع عن من انتقده في وقت سابق.

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع الـ27 من الدوري المصري.

وقال عبدالحفيظ لقناة "الأهلي" ردًا على المشادات التي نشبت بين لاعبي الاتحاد السكندري والأهلي بعد إطلاق صافرة نهاية المباراة: "كانت الأمور مستقرة قبل عام 2005".

Advertisements

وأضاف: "بالتأكيد أحترم وأقدر الجميع، لكن لا يجوز لأحد أن يشكك في وطنيتي، أنا من أسرة مصرية أحب مصر قيادة وشعب وأعشق ترابها".

وأوضح: "عندما تعرض الذي يشكك في وطنيتي لإساءة من تونس خرجت للتصدي لهذا الهجوم ولم أرض بذلك، لكن يبدو أنني أعطيت له مساحة لا يستحقها من أجل الرد".

وأكمل: "لا أعرف سبب هجومك، أنا مصري أكثر منك ومن كل عائلتك، إذا كنت تريد استخدام أساليب الضغط على المنافس أو ما إلى ذلك محليا وإفريقيا فتعلم مني ذلك".

وأتم مدير الكرة بالأهلي قائلا: "أنا مثّلت منتخب مصر منذ أن كان عمري 13 عامًا، يجب أن يكون هناك وقفة جادة إذا حدث تشكيك في الوطنية للرد على كل الاتهامات والتجاوزات".