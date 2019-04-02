مدرب الأهلي: شكرًا علي معلول.. وهناك من اعتدى على عاشور والأمر انتهى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال محمد يوسف، المدرب العام للأهلي، إن هناك من اعتدى على لاعب فريقه حسام عاشور عقب مباراتهم أمام الاتحاد السكندري ولكن الأمر انتهى.

وفاز الأهلي بهدفين نظيفين على نظيره الاتحاد السكندري خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء؛ حيث نشبت مشادات كلامية بين خالد قمر لاعب الاتحاد وعدد من لاعبي الأهلي.

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وتوجه محمد يوسف خلال تصريحات تليفزيونية له عقب مباراة فريقه بالشكر إلى علي معلول الذي سجل هدف فريقه الأول بالدقيقة 90 من عمر المباراة قبل أن يُضيف صالح جمعة الهدف الثاني في الدقيقة 99.

وأضاف يوسف:"الفوز جاء عقب مباراة مهمة أمام الزمالك وقبل مباراة مهمة أخرى أمام صن داونز الجنوب أفريقي بدور الثمانية"، مشيرًا إلى إنهم قرروا الاستعداد مبكرًا لمباراة الاتحاد بالمكوث في الإسكندرية عقب مباراة القمة؛ لزيادة التركيز وإراحة اللاعبين.

وأتم مدرب عام الأهلي حديثه بالإشارة إلى أن أجمل ما في الفوز هو أنه جاء عقب مباراة صعبة مما يجعل له طعمًا مختلفًا بالنسبة لهم.