بالصور.. مشادات بين لاعبي الأهلي والاتحاد بعد المباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
تصوير- حازم جودة:
نشبت مشادات قوية بين لاعبي فريقي الأهلي والاتحاد،عقب صافرة نهاية المباراة، التي إنتهت بفوز الفريق الضيف بهدفين دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 27 بالدوري الممتاز.
ورصدت عدسة الخليج 365، دخول اللاعبين في مشادة بسبب انفعال خالد قمر على لاعبي الأهلي عقب احتفالهم بتسجيل هدفي الفوز أمام دكة بدلاء الفريق السكندري.
وتدخل أعضاء الجهاز الفني للفريقين، في محاولة لاحتواء الأزمة قبل أن تتفاقم، ليدخل الجميع بعدها إلى غرف خلع الملابس.
ورفع الأهلي رصيده إلى 55 نقطة في صدارة ترتيب الدوري بشكل مؤقت في انتظار مواجهة الزمالك وسموحة، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 32 نقطة بالمركز التاسع.
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