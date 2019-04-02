بالفيديو.. الأول منذ 637 يومًا.. صالح جمعة يعود بهدف +90

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اختتم صالح جمعة لاعب الأهلي ثنائية فريقه في مرمى الاتحاد السكندري، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الـ27 للدوري المصري.

وسجل صالح جمعة الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، مستغلا تمريرة رمضان صبحي بعد مجهود وافر قام به الأخير حتى توغله داخل منطقة الجزاء.

وشارك صالح في مبارة الاتحاد السكندري كبديل في الدقيقة الـ76 بدلا من كريم نيدفيد في التغيير الثاني للأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي.

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وبات هذا الهدف الأول لصاحب الـ25 عامًا خلال الموسم الجاري، بعد تدوين ظهوره الثالث عقب مشاركته كبديل أيضًا في مباراتي مصر المقاصة بالجولة الـ11 والزمالك الماضية.

وأصبح هذا الهدف هو الأول لصالح جمعة منذ 637 يومًا، وتحديدًا منذ زيارة شباك المصري البورسعيدي في الموسم قبل الماضي للدوري (2016-17) في الرابع من شهر يوليو 2017.

يُذكر أن صالح جمعة، الذي أحرز 11 هدفًا مع الأهلي، عاد إلى القلعة الحمراء في يناير الماضي بعد فسخ عقد إعارته للفيصلي السعودي، الذي خاض معه 8 مباريات دون تسجيل أي هدف.