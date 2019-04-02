خالد قمر بطلاً لأزمة في الدقائق الأخيرة من مباراة الأهلي والاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أظهرت كاميرات مباراة الأهلي والاتحاد هرولة مهاجم الفريق السكندري، خالد قمر تجاه غرف الملابس بعد مشادة نشبت بينه ومدافعي القلعة الحمراء.

وكان الأهلي قد فاز بثنائية أمام نظيره الاتحاد السكندري خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري سجلهما علي معلول وصالح جمعة.

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وكان حكم المباراة قد أوقف أحداث اللقاء في الدقائق الأخيرة بعد مشادة كلامية بين خالد قمر وياسر إبراهيم داخل الملعب قبل أن يُشهر البطاقة الصفراء في وجه الثنائي.

ودخل خالد قمر في مشادة عقب اللقاء مع لاعبي الأهلي قبل أن يُسرع في اتجاه غرف الملابس وهو منفعل.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيد إلى النقطة 55 في صدارة الدوري بفارق نقطة عن الزمالك الوصيف والمتبقي له مباراة، بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 32 في المركز الثامن.