محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
تحدث وليد صلاح الدين، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، عن كواليس ما حدث بعد مواجهة فريقه أمام الأهلي، لافتا أن الأمور كانت تسير بشكل جيد حتى سجل الفريق الأحمر هدفه الأول في وقت متأخر من المباراة.
وحقق الأهلي فوزا قاتلا مساء اليوم الثلاثاء على نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 27 بالدوري الممتاز.
وقال صلاح الدين في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة،:" فريق الاتحاد كافح بشكل قوي طوال المباراة، وما حدث بعد اللقاء من أزمة مع اللاعبين مجرد احتكاك بين بعض اللاعبين واعتذزنا عنه للجهاز الفني للأهلي".
وأضاف:" ما حدث بعد المبارة هو (شدة ملعب) عادية بعد هدف الأهلي الأول، فخالد قمر دخل في مشادة مع رمضان صبحي لاعب الفريق الخصم".
وأوضح، أن توقيت الهدف الأول للأهلي تسبب في إثارة كبيرة، بعد احتفال لاعبي الفريق المنافس بالقرب من دكة بدلاء فريق الاتحاد".
وأتم تصريحاته:" الاتحاد السكندري قدم مباراة قوية أمام الأهلي وتوقيت الأهداف كان صعب تعويضه".
كانت هذه تفاصيل خبر وليد صلاح الدين يكشف كواليس أزمة ما بعد مباراة الأهلي والاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.