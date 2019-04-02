كأس الاتحاد الآسيوي: فوز قاتل للكويت.. والجزيرة الأردني يتصدر

خطف الكويت الكويتي فوزاً قاتلاً على مضيفه النجمة البحريني 1-0، اليوم الثلاثاء، على إستاد البحرين الوطني بالرفاع، وذلك في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية من مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

كانت المباراة في طريقها للتعادل السلبي، لكن الكويت خطف هدفاً جميلاً في الرمق الأخير من عمر المباراة عبر شاهين الخميس من تسديدة بالقدم اليسرى أطلقها من مشارف المنطقة الى الزاوية البعيدة لمرمى الحارس أحمد رسول (90+5).

ورفع الكويت رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني متساوياً مع النجمة، فيما انفرد الجزيرة الأردني في الصدارة بـ7 نقاط بعد فوزه الكبير 4-0 على الاتحاد السوري في العاصمة الأردنية عمان، سجلها محمد طنوس (50)، ومحمود المرضي (53)، ونور الرواشدة (82)، وأحمد صالح (90+3).

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وتقام الجولة الرابعة في 15 أبريل (نيسان) الجاري، حيث يلتقي الاتحاد مع الجزيرة في أبوظبي، والكويت مع النجمة في الكويت.

وكانت الجولة الأولى شهدت تعادل النجمة مع الجزيرة 1-1 في المنامة والكويت مع الاتحاد 0-0 في الكويت، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الجزيرة على الكويت 1-0 في عمان، والنجمة على الاتحاد 2-1 في أبوظبي.

ويتأهل بطل كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي لمنطقة غرب آسيا، بالاضافة إلى صاحب أفضل مركز ثان من المجموعات الثلاث.