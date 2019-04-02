فيدرر ينضم لقائمة المشاركين في بطولة روما

أعلن القائمون على بطولة روما لتنس الأساتذة، اليوم الثلاثاء، أن السويسري روجرر فيدرر، سيشارك في البطولة التي تحتضنها العاصمة الإيطالية خلال الفترة من 12 وحتى 19 مايو (أيار) المقبل.

يعد هذا الظهور الأول لصاحب (37 عاماً)، على أراضي البطولة الإيطالية الترابية منذ عامين، والتي لم يسبق له الفوز بلقبها من قبل على الرغم من تأهله للنهائي في 4 مناسبات.

وقرر فيدرر، الفائز بـ101 لقب خلال مسيرته الاحترافية، العودة هذا العام للمنافسة على الأراضي الترابية بعد غياب عامين، حيث ستكون مشاركته الأول في بطولة مدريد للأساتذة، التي تقام خلال الفترة من 3 وحتى 12 مايو (أيار) المقبل.

وتأتي مشاركة فيدرر في هاتين البطولتين للاستعداد بقوة لبطولة رولان غاروس، ثاني البطولات الأربع الكبرى، التي توج بلقبها مرة وحيدة في 2009.

وستحظى البطولة الإيطالية أيضاً بمشاركة الإسباني رافائيل نادال، حامل اللقب وصاحب المقام الرفيع في البطولة بـ8 ألقاب، والصربي نوفاك ديوكوفيش.