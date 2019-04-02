الدوري الإيطالي: ميلان يهدر فرصة استعادة المركز الثالث

أهدر فريق ميلان فرصة استعادة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، وتعادل مع ضيفه أودينيزي 1-1، اليوم الثلاثاء، في الجولة 30 للمسابقة.

تقدم ميلان بهدف قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول، بواسطة المهاجم البولندي الدولي كريستوف بيونتيك من ضربة رأس قوية.

ولكن أودينيزي ظفر بنقطة التعادل بفضل الهدف الذي سجله كيفين لاسانيا في الدقيقة 65، مستغلاً تمريرة رائعة من سيكو فوفانا.

ورفع ميلان رصيده إلى 52 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان صاحب المركز الثالث.

أما أودينيزي فحصد الأخر نقطة واحدة، رفعت رصيده إلى 29 نقطة في المركز 15.