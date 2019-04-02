الأهلي يقتل الاتحاد بهدفين في الأنفاس الأخيرة ويتصدر الدوري

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب.
أحرز الهدف الأول، النجم التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأحمر، في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني.
بينما أضاف صالح جمعة الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل من الضائع بعد الانطلاقة الممتازة من رمضان صبحي.
بهذا الانتصار يتصدر الأول جدول مسابقة الدوري بفارق نقطة وحيدة عن وصيفه نادي الزمالك.
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