الأهلي يفقد خدمات معلول وجيرالدو أمام مصر المقاصة

يغيب علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي، عن مواجهة مصر المقاصة المقبلة في الدوري بسبب الإنذار الثالث، الذي تحصل عليه في مباراة الاتحاد السكندري، المقامة حاليًا على ملعب برج العرب، في الجولة الـ27 من عمر الدوري.
كما يغيب أيضًا الأنجولي جيرالدو عن لقاء المقاصة، بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مباراة الاتحاد.
ويستعد الأهلي للسفر غدًا، على متن طائرة خاصة إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز، في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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