اشتباكات الأهلي والاتحاد.. خالد قمر يهاجم رمضان صبحي بغرفة الملابس

اعتدى خالد قمر لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري على رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي، عقب انتهاء مباراة الفريقين على ملعب برج العرب، منذ قليل.

وعقب انتهاء مباراة الأهلي والاتحاد السكندري تشاجر خالد قمر مع رمضان صبحي، أمام غرف خلع الملابس، وتفاقم الأمر إلى ضرب بالأيدي، ويحاول الأمن الفصل بين غرفة ملابس فريي

الأهلي والاتحاد السكندري.

وكان الأهلي قد تغلب على الاتحاد السكندري، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة العشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.