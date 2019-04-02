أكد حلمي طولان المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، أن فريقه لم يستحق الهزيمة امام الاهلي اليوم، في اللقاء الذي جمع الفريقين في الدوري الممتاز.
وقال طولان في تصريحات صحفية عقب اللقاء "اوجه التحية للاعبي الاتحاد السكندري اليوم، فقدالتزموا بشكل واضح حتى احرز الأهلي هدفه الاول، ولم نكن نستحق تلك الهزيمة".
وأردف "اشركت سيسيه لتنشيط هجوم الاتحاد، وبالفعل وصلنا للمرمى في أكثر من مناسبة، وكان لدي رؤية لخطف
وعن المشادات بين الفريقين عقب اللقاء أشار "العصبية والاشتبكات سببها تعمد الضرب في الكثير من الاحيان خلال المباراة، بشكل بعيد عن أعين حكم المباراة، وهو ما جعل هناك توتر واضح ولكن تلك الامور واردة ويحدث ما هو اكثر من ذلك في الدوريات العالمية".
كانت هذه تفاصيل خبر حلمي طولان يكشف أسباب اشتباكات لاعبي الأهلي والاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.