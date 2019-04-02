حلمي طولان يكشف أسباب اشتباكات لاعبي الأهلي والاتحاد

أكد حلمي طولان المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، أن فريقه لم يستحق الهزيمة امام الاهلي اليوم، في اللقاء الذي جمع الفريقين في الدوري الممتاز.

وقال طولان في تصريحات صحفية عقب اللقاء "اوجه التحية للاعبي الاتحاد السكندري اليوم، فقد

التزموا بشكل واضح حتى احرز الأهلي هدفه الاول، ولم نكن نستحق تلك الهزيمة".

وأردف "اشركت سيسيه لتنشيط هجوم الاتحاد، وبالفعل وصلنا للمرمى في أكثر من مناسبة، وكان لدي رؤية لخطف

المباراة من الاهلي ولكن لم يحالفنا التوفيق".

وعن المشادات بين الفريقين عقب اللقاء أشار "العصبية والاشتبكات سببها تعمد الضرب في الكثير من الاحيان خلال المباراة، بشكل بعيد عن أعين حكم المباراة، وهو ما جعل هناك توتر واضح ولكن تلك الامور واردة ويحدث ما هو اكثر من ذلك في الدوريات العالمية".