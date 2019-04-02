اشتباكات الأهلي والاتحاد.. مجدي علام يعتدي بالضرب على حسام عاشور

دخل حسام عاشور نجم وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في اشتباكات بالأيدي، مع مجدي علام مدرب عام فريق الاتحاد السكندري، عقب انتهاء مباراة الفريقين على ملعب برج العرب.

وتراشق الثنائي بالألفاظ عقب انتهاء مباراة الأهلي

والاتحاد، ثم اشتبكا بالأيدي، وتدخل الأمن وحلمي طولان المدير الفني للاتحاد، ووليد صلاح الدين مدير الكرة بالفريق السكندري، لاحتواء الموقف.

وصرخ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي

الأهلي، في وجه مجدي علام مدرب عام الاتحاد بعد اعتداءه على حسام عاشور.

وكان الأهلي قد تغلب على الاتحاد السكندري، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة العشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.