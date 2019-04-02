علق وليد صلاح الدين مدير الكرة بالاتحاد السكندري على الاشتباكات التي حدثت بين لاعبي الاهلي والاتحاد عقب نهاية المباراة. وقال وليد صلاح في تصريحات عقب المباراة: " ما حدث نرفزة ملعب، وأمر طبيعي أن يحدث، أعتذرنا للأهلي لما بدر من لاعبي الاتحاد". حدث نرفزة ملعب، وأمر طبيعي أن يحدث، أعتذرنا للأهلي لما بدر من لاعبي الاتحاد". وأضاف" نقدر أن الأجواء كانت مشدودة بسبب موقف الفريقين بالجدول". شهد اللقاء عقب نهايته مناوشات وخناقات بين لاعبي الأهلي والاتحاد أمتددت حتى غرف خلع الملابس بين رمضان صبحي وخالد قمر وحسام عاشور مع مجدي علام مدرب الاتحاد. وفاز الأهلي على الاتحاد بهدفين نظيفين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وليد صلاح الدين يعلق على اشتباكات الأهلي والاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.