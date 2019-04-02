محمد فوزي: كنا بحاجة للفوز لإسعاد جماهير الإسماعيلي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مساء اليوم الثلاثاء بالتغلب علي المقاولون العرب بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر الدوري المصري.

وشهد اللقاء تألق حارس مرمي الفريق محمد فوزى حيث يستعد الفريق من

بدء من الغد للقاء بيراميدز يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين بمسابقة الدورى المصري.

وقال فوزي عن الفوز :"كنا نحتاج لمثل هذا الانتصار من أجل إستعادة الثقة وإسعاد

الجماهير التى نعلم مدى حزنها حينما نتعرض لأى نتيجة سلبية".

وعلق علي تألق تألقه قائلاً :"اجتهد وأقدم أفضل ما لدى فى الملعب والباقى توفيق من عند الله سبحانه وتعالى".

وأختتم فوزى حديثه: " مدربى سعفان الصغير له دور كبير فى تطوير مستواى وأشكره كثيرا على ما يقدمه معى من جهود كبيرة".