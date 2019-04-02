نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مساء اليوم الثلاثاء بالتغلب علي المقاولون العرب بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر الدوري المصري.
وشهد اللقاء تألق حارس مرمي الفريق محمد فوزى حيث يستعد الفريق منبدء من الغد للقاء بيراميدز يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين بمسابقة الدورى المصري.
وقال فوزي عن الفوز :"كنا نحتاج لمثل هذا الانتصار من أجل إستعادة الثقة وإسعاد
وعلق علي تألق تألقه قائلاً :"اجتهد وأقدم أفضل ما لدى فى الملعب والباقى توفيق من عند الله سبحانه وتعالى".
وأختتم فوزى حديثه: " مدربى سعفان الصغير له دور كبير فى تطوير مستواى وأشكره كثيرا على ما يقدمه معى من جهود كبيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد فوزي: كنا بحاجة للفوز لإسعاد جماهير الإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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