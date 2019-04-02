مورينيو يغازل بايرن ميونيخ

رد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، على التقارير التي ربطته بتدريب فريق بايرن ميونيخ الألماني في الموسم المقبل، خلفًا للكرواتي نيكو كوفاتش.

وقال مورينيو في تصريحاته إلى صحيفة "ريكورد"

البرتغالية: "تدريبي لبايرن ميونيخ؟ لما لا؟ دعونا نرى ما يمكن أن يحدث أنا لم أدرب في ألمانيا من قبل".

وأضاف "أود أن أحاول الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة مع ناد ثالث، والفوز بالدوري خامس في بلد خامس مختلف".

وأشارت التقارير في الفترة الماضية، أن إدارة بايرن ميونيخ تدرس التعاقد مع مورينيو في الموسم القادم، خلفًا لكوفاتش.

