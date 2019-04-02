تغلب فريق أتلتيكو مدريد على نظيره جيرونا بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين من الدوري الإسباني. مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين من وسجل دييجو جودين وانطوان جريزمان هدفي أتلتيكو مدريد في الدقيقتين 78،94. بهذه النتيجة حافظ أتلتيكو مدريد شاهد اهداف المباراة :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أتلتيكو مدريد يضرب جيرونا بثنائية بالدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.