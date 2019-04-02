وفاة سعد سليط نجم المنصورة السابق

توفى اليوم الثلاثاء الكابتن سعد سليط لاعب المنصورة في جيلها الذهبي في السبعينات، ومنتخب مصر، بعد صراع مع السبعينات، ومنتخب مصر، بعد صراع معالمرض. ومن المقرر أن يتم تشييع الجنازة غدًا من الجامع الكبير في المنصورة، وسيقام العزاء في نادي المنصورة.

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