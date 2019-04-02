اشتباكات بين لاعبي الأهلي والاتحاد بعد المباراة

اشتبك لاعبو الأهلي مع الاتحاد السكندري بعد نهاية مباراة الفريقين مساء اليوم الثلاثاء باستاد برج العرب بالجولة 27 للدوري والتي انتهت بفوز الأهلي بثنائية العرب بالجولة 27 للدوري والتي انتهت بفوز الأهلي بثنائيةدون رد. وتشاجر لاعبو الفريقين أمام غرف الملابس في ستاد برج العرب خاصة خالد قمر مع رمضان صبحي وياسر إبراهيم لاعبي الأهلي.

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