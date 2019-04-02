شاهد.. التعادل يحسم الشوط الأول بين مانشستر يونايتد وولفرهامبتون

انتهى الشوط الأول بين فريقي مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في المباراة التي تجمعهما حاليا على ملعب مولينو، ضمن منافسات الأسبوع الــ33 من الدوري الإنجليزي. تجمعهما حاليا على ملعب مولينو، ضمن منافسات الأسبوع الــ33 من وسجل ماكتوميني لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 14، بينما سجل ديوجا جوتا هدف التعادل لوولفرهامتون في الدقيقة 25. شاهد أهداف المباراة :

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