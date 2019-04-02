رياضة | رعب في الزمالك بعد فوز الأهلي على الاتحاد السكندري وتصدر الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رعب في الزمالك بعد فوز الأهلي على الاتحاد السكندري وتصدر الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سادت حالة من القلق داخل جدران نادي الزمالك قبل ساعات من مباراة سموحة غداً الأربعاء ببطولة الدوري الممتاز.

وترجع حالة الرعب التي يعشيها الجهاز الفني لفريق الزمالك ومسؤلي القلعة البيضاء إلى فوز النادي الأهلي على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين في الجولة رقم 27 بالدوري مساء اليوم الثلاثاء وتصدر مسابقة الدوري الممتاز.

وحقق فريق الأهلي فوزاً غالياً على حساب الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت ضمن منافسات الأسبوع رقم 27 ببطولة الدوري الممتاز باستاد برج العرب بالإسكندرية.

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سجل هدفي الأهلي علي معلول وصالح جمعة في الدقيقتين 92 و 98 من عمر المباراة.

ورفع النادي الأهلي رصيده إلى 55 نقطة في المركز الأول خلفه الزمالك بفارق نقطة وله مباراة غداً أمام سموحة بالدوري أيضاً.

ويخشى الزمالك من تعثر الفريق في مواجهة الفريق السكندري غداً الأربعاء مما يفقد الزمالك صدارة الدوري هذا الموسم لأول مرة.