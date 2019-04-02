رياضة | تقرير.. برشلونة يقترب من خطف حلم ريال مدريد بصفقة تبادلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير.. برشلونة يقترب من خطف حلم ريال مدريد بصفقة تبادلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن وجود صفقة تبادلية محتملة بين ناديي يوفنتوس وبرشلونة ويأتي ذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت شبكة "ميدياست سبورت" الإيطالية، أن يوفنتوس يتفاوض مع برشلونة بشأن صفقة تبادلية محتمله بين باولو ديبالا وفيليب كوتينيو.

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وأصبح مستقبل كوتينيو مع برشلونة غامضاً بسبب قلة المشاركة وعدم تقديم أوراقه خلال الفرص التي أتيحت له حيث لم يقدم المستوى المعهود عنه عندما كان مع ليفربول الانجليزي.

فيما يعد ديبالا أحد المتضررين بانضمام كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس لذلك؛ فأن اللاعب الأرجنتيني قريب من الرحيل عن السيدة العجوز في ظل تواجد رونالدو ودوجلاس كوستا.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت بين الأرجنتيني ديبالا وريال مدريد منذ الشتاء الماضي حيث يريد الملكي تدعيم خط هجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.