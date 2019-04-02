رياضة | هل تتطلع لتحقيق "الرباعية" مع السيتي ؟ جوارديولا يُجيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل تتطلع لتحقيق "الرباعية" مع السيتي ؟ جوارديولا يُجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإسباني بيب جوارديولا عن حالة حارسه الدولي التشيلي كلاوديو برافو، موضحًا أنه تعرض لإصابة طويلة، طويلةٍ جدًا. وتعرض لعدوى بعد الاصابة، وهذا ما جعله يغيب لوقت طويل، لكنه متفائل. ولقد عاد مجددًا.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة كارديف سيتي: "ديلف سيغيب عن لقاء الغد، مع سيرجيو اجويرو. غيابان حتميان عن لقاء الغد".