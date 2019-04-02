رياضة | 5 مدافعين على مائدة ريال مدريد لتعويض الرحيل المحتمل لـ"فاران"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 مدافعين على مائدة ريال مدريد لتعويض الرحيل المحتمل لـ"فاران" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبحت أيام الفرنسي رافائيل فاران مدافع ريال مدريد، معدودة داخل النادي الملكي، وذلك بعدما أعلن اللاعب رغبته في الرحيل عن الفريق المدريدي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية اسبانية أن نادي ريال مدريد بدأ مراقبة بعض المدافعين في مختلف أندية العالم للتعاقد مع احدهما لتعويض الرحيل المحتمل للمدافع الفرنسي "فاران" في الميركاتو الصيفي المقبل.

وإليكم أبرز المدافعين المرشحين لخلافة "فاران" في ريال مدريد:-

1- كاليدو كوليبالي:

يعد السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي أبرز المرشحين للإنضمام لريال مدريد في الفترة المقبلة، نظرًا للمستويات الرائعة التي يقدمها اللاعب رفقة الفريق الإيطالي، بالإضافة لقدراته الفنية العالية، وخبراته الكبيرة، ,لكن يبقي الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع ناديه الإيطالي وتمسك مدربه كارلو أنشيلوتي به من العوائق التي قد تمنع رحيله للملكي.

2- خوسيه خيمينيز:

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ثاني اللاعبين المرشحين للانضمام لريال مدريد خوسيه خيمنيز مدافع أتليتكو مدريد والذي ينتهي عقده مع الأتليتي في 2023 وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده 120 مليون يورو، ومن أبرز مميزاته خبراته الكبيرة في الدوري الاسباني، كما أنه يحظي باعجاب وثقة فلورنتينو بيريز رئيس الريال.

3- ماتياس دي ليخت:

المدافع الشاب ماتياس دي ليخت صاحب الـ19 عامًا لاعب اياكس الهولندي ضمن خيارات ريال مدريد في تعويض رحيل "فاران"،. لكن المشكلة الرئيسة هي أن برشلونة يستهدف ضم اللاعب في الصيف المقبل.

4- ليوناردو بونوتشي:

مدافع يوفنتوس الإيطالي ليوناردو بونوتشي من المدافعين المرشحين للإنضمام لريال مدريد في الفترة المقبلة، خاصة وأن يمتلك خبرات فنية كبيرة، ستفيد النادي الملكي، ولكن يبقي سنه الكبير عائقًا أمام انتقاله للريال.

5- ماريو هيرموسو:

مدافع اسبانيول ماريو هيرموسو صاحب الـ 23 عامًا من الخيارات المتاحة أمام ريال مدريد لتعويض رحيل مدافعه المخضرم رافاييل فاران في الصيف المقبل، خاصة وأن اللاعب سنه صغير كما يمتلك امكانيات فنية وبدنية عالية وخبرات رائعة بالدوري الاسباني.