رياضة | بعد فضيحة تشيلسي التحكيمية: جوارديولا يُنصف مدرب كارديف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد فضيحة تشيلسي التحكيمية: جوارديولا يُنصف مدرب كارديف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، عن حافز اللعب ضد كارديف سيتي، مشيرًا لعدم وجود مشكلة على الإطلاق، حيث يعلموا مسبقًا أنهم سيواجهوا كارديف، وسيلعبوا كل مباراة الآن على أنها مباراةٌ نهائية.

وقال جوارديولا: "كارديف لا زالوا متواجدين 'في صراع النجاة من الهبوط'، نسبةً الى ما رأيت منهم ضد تشيلسي. إنه ليس من الفرق التي تستلم بسرعة. لازالوا متواجدين، ونحن نريد أن نتواجد كذلك".

وأضاف: "هل سباق التنافس على اللقب أمتع من الموسم الماضي ؟ علمت قبل بداية الموسم الماضي أن حصد 100 نقطة لن يكون ممكنًا، لكننا حققنا ذلك. أنا متأكد أن الموسم الحالي سيكون مشابهًا لما إعتقدته في الموسم الماضي، لكن نحن قريبون".

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وواصل: "لدينا قدر كبير من النقاط الآن، وعلينا حصد الكثير من النقاط لنكون ابطالًا. في بعض الأحيان، انت لا تختار التحدي 'على اللقب'، بل هو يكون متواجدًا امامك. لقد حدث ذلك، وهو رائع. سنحاول الذهاب غدًا للإتحاد لنلعب مباراةً جيدة امام جماهيرنا".