رياضة | بعد عبور الاتحاد.. موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد عبور الاتحاد.. موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه النادي الأهلي، نظيره فريق مصر المقاصة، يوم 9 أبريل القادم في الساعة الثامنة مساءً، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز على فريق الاتحاد السكندري، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدوري المصري.

وخطف الفريق الأهلاوي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما حقق الفوز على الإتحاد، حيث يتصدر بفارق نقطة واحدة عن نادي الزمالك، والذي سيلعب غدا ضد نادي سموحة.

يذكر أن النادي الأهلي قد نجح في الحصول على بطولة الدوري المصري الممتاز في أخر 3 نسخ له متتالية، وذلك بعد خسارته في موسم 2014/2015.