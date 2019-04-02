رياضة | سر استفزاز رمضان صبحي لجماهير الاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر استفزاز رمضان صبحي لجماهير الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي للهجوم بالكراسي خلال احتفاله بهدف صالح جمعة الثاني في مرمى الاتحاد السكندري، وألقت الجماهير التي تواجدت في ملعب برج العرب الكراسي وزجاجات المياة على اللاعب.

وكانت جماهير الاتحاد السكندري استفزت رمضان صبحي خلال مجريات المباراة بهتاف مُعادي للاعب، ليرد اللاعب على تلك الشتائم باستفزاز مقاعد بدلاء الاتحاد بعد تسجيل الهدف الثاني.

واضطرت قوات الأمن، المسئولة عن تأمين المباراة الفصل بين غرف ملابس الفريقين بسبب الاشتباكات التي جاءت عقب المباراة.