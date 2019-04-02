رياضة | بعد اعتلائه الصدارة.. كيف يتوج الأهلي بلقب الدوري هذا الموسم؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد اعتلائه الصدارة.. كيف يتوج الأهلي بلقب الدوري هذا الموسم؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتلي فريق الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز للمرة الأولي هذا الموسم، بعدما تغلب على فريق الاتحاد السكندري بهدفين دون مقابل في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر المسابقة المحلية.

وسجل أهداف الأهلي في شباك الاتحاد السكندري كلًا من، التونسي علي معلول، وصالح جمعة في الدقيقتين 92، 98 من الوقت بدل الضائع بالمباراة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي لـ 55 نقطة وتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز، بفارق نقطة وحيدة عن الزمالك الذي تراجع للمركز الثاني برصيد 54 نقطة، ويلتقي مساء غدًا مع فريق سموحة.

المباريات المتبقية للفريقين:

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يتبقي للأهلي 10 مباريات في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم بـ 30 نقطة أمام أندية: ( الاسماعيلي - الزمالك - المصري - بيراميدز - المقاصة - النجوم - انبي - الجيش - سموحة - المقاولون العرب).

أما الزمالك يتبقي له 11 مباراة بـ 33 نقطة أمام أندية: (الاسماعيلي "مباراتين" - الأهلي - سموحة - بيراميدز - المصري - وادي دجلة - حرس الحدود - الانتاج الحربي - الداخلية - الجونة).

فرص الأهلي في التتويج بلقب الدوري:

في حالة خسارة الزمالك أمام سموحة مساء غدًا الأربعاء، يستطيع الأهلي التتويج بلقب الدوري الممتاز بشكل رسمي حال تحقيق الانتصارات في باقي مباريات البطولة المحلية، حتي وإن فاز الزمالك في مبارياته المتبقية بعد مواجهة الفريق السكندري، حيث سيبقي الفارق بين الفريقين نقطة وحيدة.

أما في حالة فوز الزمالك غدًا على سموحة، وعودته للصدارة مجددًا، سيحتاج الأهلي لتحقيق الانتصارات في باق مبارياته بالدوري الممتاز، وانتظار تعثر منافسه الزمالك في أي مباراة أخري بالبطولة ، أما في حالة فوز الأبيض في مبارياته المتبقية هو الأخر، ستكون مباراة القمة بينهما فاصلة وحاسمة لتحديد بطل الدوري الممتاز في الموسم الحالي.