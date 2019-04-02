رياضة | أتلتيكو يعبر جيرونا بثنائية نظيفة

اقتنص فريق أتلتيكو مدريد فوزًا ثمينًا من جيرونا بنتيجة 2-0 في إطار الأسبوع الـ30 بالدوري الإسباني.

تقدم الأوروجوياني دييجو جودين بالهدف الأول لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 76 من الشوط الثاني.

ثم ضاعف أنطوان جريزمان النتيجة للأتليتي بالهدف الثاني في الدقيقة 94.

وبهذا الفوز ، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 62 نقطة ليعزز موقعه في المركز الثاني ، بينما تجمد رصيد جيرونا عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر.

وكان جيرونا قد أطاح بأتلتيكو مدريد من كأس ملك إسبانيا هذا الموسم ، ولكن ثأر أتلتيكو مدريد من خروجه بالكأس ليتغلب عليه اليوم بهدفين نظيفين.