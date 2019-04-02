رياضة | مشادات قوية بعد نهاية مباراة الأهلي و الاتحاد (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشادات قوية بعد نهاية مباراة الأهلي و الاتحاد (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري المصري إنبي 1 x

17:00 0 الانتاج الحربي الإسماعيلي 2 x

17:00 0 المقاولون العرب الاتحاد السكندري 0 x

19:30 2 الأهلي الدوري الإنجليزي الممتاز وولفرهامبتون 1 x

20:45 1 مانشستر يونايتد واتفورد 1 x

20:45 1 فولهام Advertisements كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية التعاون 3 x

18:00 0 الوحدة الدوري الإيطالي ميلان 1 x

19:00 1 أودينيزي كالياري 0 x

21:00 1 يوفنتوس الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد 2 x

19:30 0 جيرونا فياريال 0 x

21:30 0 برشلونة

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