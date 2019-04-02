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رياضة | مشادات قوية بعد نهاية مباراة الأهلي و الاتحاد (فيديو)

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشادات قوية بعد نهاية مباراة الأهلي و الاتحاد (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إنبي

1

x
17:00

0

الانتاج الحربي

الإسماعيلي

2

x
17:00

0

المقاولون العرب

الاتحاد السكندري

0

x
19:30

2

الأهلي

الممتاز

وولفرهامبتون

1

x
20:45

1

مانشستر يونايتد

واتفورد

1

x
20:45

1

فولهام

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كأس خادم الحرمين الشريفين -

التعاون

3

x
18:00

0

الوحدة

ميلان

1

x
19:00

1

أودينيزي

كالياري

0

x
21:00

1

يوفنتوس

أتلتيكو مدريد

2

x
19:30

0

جيرونا

فياريال

0

x
21:30

0

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