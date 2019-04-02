رياضة | موعد مباراة الأهلي أمام صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي أمام صن داونز في دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الأهلي في تحقيق الفوز على فريق الاتحاد السكندري، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدوري المصري.

وسيخوض المارد الأحمر مباراة تعد اختبار صعب، وذلك ضد فريق صن داونز الجنوب أفريقي يوم السبت القادم، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى النادي الأهلي في تحقيق لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، بعد خسارته في النسختين الأخيرتين أمام نادي الترجي التونسي، وفريق الوداد البيضاوي المغربي.

وتأهل الفريق الأهلاوي بعد تصدر مجموعة بدور المجموعات، حيث جمع 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وحيد، وهزيمتين أمام نادي فيتا كلوب الكونغولي، ونادي سيمبا التنزاني.