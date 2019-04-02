رياضة | يايا توريه يُكيل المديح لـ"جوارديولا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يايا توريه يُكيل المديح لـ"جوارديولا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النجم الإيفواري يايا توريه، أن الإسباني بيب جوارديولا مدربه السابق في مانشستر سيتي الإنجليزي، مدرب رائع، حيث يدرب اللاعبين ذوي المواهب ويجعلهم يصلون إلى أعلى امكانياتهم.

وقال توريه في تصريحات صحفية: "شقيقي الصغير رحيم ستيرلينج، انضم إلى مانشستر سيتي عندما كان بيليغريني المدرب. بعد انضمام بيب، تغير مستوى رحيم بشكل كبير، لقد اصبح لاعبًا مكتملًا".

وأضاف بقوله: "بيب جوارديولا أتى لمانشستر سيتي وطور رحيم ستيرلينج وسيرجيو اجويرو وكيفين دي بروين وكايل والكر. كايل والكر لاعب جيد بالفعل لكن تغيّر مع بيب جوارديولا، جوارديولا مدرب رائع للاعبين مثل هؤلاء".