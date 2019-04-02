رياضة | أهداف مباراة - الاتحاد السكندري 0 × 2 الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - الاتحاد السكندري 0 × 2 الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
إنبي
1
x
17:00
0
الانتاج الحربي
الإسماعيلي
2
x
17:00
0
المقاولون العرب
الاتحاد السكندري
0
x
19:30
2
الأهلي
الدوري الإنجليزي الممتاز
وولفرهامبتون
1
x
20:45
1
مانشستر يونايتد
واتفورد
1
x
20:45
1
فولهام
كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية
التعاون
3
x
18:00
0
الوحدة
ميلان
1
x
19:00
1
أودينيزي
كالياري
0
x
21:00
1
يوفنتوس
أتلتيكو مدريد
2
x
19:30
0
جيرونا
فياريال
0
x
21:30
0