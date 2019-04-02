رياضة | ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق الأهلي فوزاً غالياً على حساب الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت ضمن منافسات الأسبوع رقم 27 ببطولة الدوري الممتاز باستاد برج العرب بالإسكندرية.

سجل هدف الأهلي الأول علي معلول في الدقيقة 92، ثم أضاف صالح جمعة الهدف الثاني في الدقيقة 98 من عمر المباراة.

ورفع النادي الأهلي رصيده إلى 55 نقطة في المركز الأول خلف الزمالك متصدر الدوري بفارق نقطة وله مباراة غداً أمام سموحة بالدوري أيضاً.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الاتحاد السكندري:

- الأهلي 55 نقطة

- الزمالك 54 نقطة

- بيراميدز 51 نقطة

- المصري 42 تقطة

- المقاصة 40 نقطة

- المقاولون 36 نقطة

- الإسماعيلي 35 نقطة

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- الاتحاد السكندري 35 نقطة

- الإنتاج الحربي 32 نقطة

- طلائع الجيش 31 نقطة

- وادي دجلة 30

- الجونة 30 نقطة

- حرس الحدود 29 نقطة

- إنبي 26 نقطة

- الداخلية 25 نقطة

- سموحة 25 نقطة

- بتروجت 25 نقطة

- النجوم 24 نقطة