رياضة | فلورنتينو بيريز يرصد 250 مليون يورو لضم "كاسحة الأهداف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فلورنتينو بيريز يرصد 250 مليون يورو لضم "كاسحة الأهداف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل الإنجليزي هاري كين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام، حسابات ريال مدريد الإسباني، مجددًا من أجل الظفر بخدماته الموسم الجديد.

وأشارت تقارير صحفية لاتفاق بيريز رئيس النادي مع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، لرصد ما يقرب من 250 مليون للتعاقد مع اللاعب.

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وكشف إدواردو إندا رئيس تحرير صحيفة "أوك دياريو" الإسبانية أن رئيس نادي ريال مدريد قرر اللجوء إلى خيار التعاقد مع هاري كين في حال فشله بالتعاقد مع كيليان مبابي هذا الصيف.

وقال إدواردو إندا في حديث إلى برنامج "التشيرنجيتو الإسباني" : "هاري كين سيكون الهدف رقم واحد بالنسبة إلى فلورنتينو بيريز إذا لم يتمكن ضم مبابي من باريس سان جيرمان".

وتابع بقوله : "إذا لم يتمكن ريال مدريد من التوقيع مع كيليان مبابي ، فإن البديل هو هاري كين ، الأهداف أصبحت واضحة جداً ، بحيث يمكن أن يقدم فلورنتينو بيرز 250 مليون للتعاقد مع كين".