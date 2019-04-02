شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يفوز على المقاولون العرب 2/ صفر في الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي فوزًا ثمينًا على فريق المقاولون العرب بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء باستاد السويس، والمؤجلة من الجولة الـ 26 بالدوري الممتاز.

وفي الدقيقة 4 ومع أول هجمة لفريق الإسماعيلي، استطاع كريم بامبو تسجيل الهدف الأول لفريق الدراويش، بعد مراوغة داخل منطقة الجزاء والتسديد داخل شباك المقاولون العرب، وبعد مرور 3 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، سدد محمود عبدالعاطي دونجا تصويبة نحو المرمى لتسكن الشباك معلنا عن الهدف الثاني لفريق الدراويش.

وبهذه النتيجة، وصل فريق الإسماعيلي للنقطة 35 وظل بالمركز السابع، خلف المقاولون العرب صاحب المركز السادس والذي تجمد رصيده عند 36 نقطة.