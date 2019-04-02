شكرا لقرائتكم خبر عن بعد معلول.. جيرالدو يغيب عن الأهلى أمام المقاصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب الأنجولى جيرالدو جناح الأهلى عن مواجهة فريقه المقبلة فى بطولة الدورى العام أمام المقاصة المقرر لها 10 أبريل الجارى بداعى الإيقاف.
وحصل الأنجولى جيرالدو على الإنذار الثالث خلال مواجهة فريقه للاتحاد السكندرى والمقامة حاليًا على ملعب برج العرب بالإسكندرية والمقامة ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدورى العام.
يذكر أن التونسى على معلول يغيب هو الآخر عن الأهلى أمام المقاصة بعد حصوله أيضًا على الإنذار الثالث أمام زعيم الثغر.
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