شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفقد على معلول أمام المقاصة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد غياب التونسى على معلول ظهير أيسر الأهلى عن مواجهة فريقه المقبلة فى بطولة الدورى العام أمام المقاصة المقرر لها 10 أبريل الجارى بداعى الإيقاف. وحصل على معلول على الإنذار الثالث خلال مواجهة فريقه للاتحاد السكندري، والمقامة حاليًا على ملعب برج العرب بالإسكندرية والتى تأتى ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدورى العام.

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